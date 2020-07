Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Alligator vs Pointeur laser

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42009 Karma: 17471 Un alligator essaie de croquer la lumière d'un pointeur laser à la surface d'un marais en Caroline du Sud.





The Gator-Cat...

Contribution le : Hier 23:19:37

alfosynchro Re: Alligator vs Pointeur laser

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7161 Karma: 3008 Y'en a bien qui se nourrissent d'amour et d'eau fraîche !

Contribution le : Hier 23:42:32