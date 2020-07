Une Tesla Model 3 perd son pare-choc arrière dans une flaque d’eau

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8409 Karma: 20761

Alors qu'il conduisait tranquillement sa Tesla Model 3, ce propriétaire a perdu son bouclier arrière au passage d'une flaque d'eau. Un défaut de conception déjà pointé du doigt par plusieurs propriétaires.





ANOTHER TESLA BUMPER FLIES OFF IN THE RAIN

Contribution le : Aujourd'hui 06:58:44