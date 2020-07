Un timelapse de 10 ans de la vie du soleil

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8409 Karma: 20761

l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA - SDO - surveille le Soleil sans interruption depuis plus d'une décennie. Depuis son orbite dans l'espace autour de la Terre, SDO a recueilli 425 millions d'images haute résolution du Soleil, amassant 20 millions de gigaoctets de données au cours des 10 dernières années. Ces informations ont permis d'innombrables nouvelles découvertes sur le fonctionnement de notre étoile la plus proche et comment elle influence le système solaire.





A Decade of Sun

Contribution le : Aujourd'hui 07:18:15