Fabrication d'un violon par le Luthier Dominique Nicosia

@Daybatsu C'est plus joli parce que symétrique, et que le bois travaillera (va s'expanser ou se contracter en fonction de la température et humidité) plus uniformément.

(Mais je ne suis pas luthier, il y a peut-être d'autres raisons)

Contribution le : Aujourd'hui 20:01:49