Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Comment passer sous un pont avec sa remorque + Eviter un car jacking 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6824 Karma: 5235



Vous navigateur est trop vieux





Un conducteur évite un car jacking en fonçant dans la portière du voleur



Vous navigateur est trop vieux Comment passer sous un pont avec sa remorque (Source) Un conducteur évite un car jacking en fonçant dans la portière du voleur (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:29