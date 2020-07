Danse d'une députée chiliene

Options du sujet Imprimer le sujet

#PamelaJilesDiputada - Cómo se los prometí Nietitos GANAMOS #Retiro10% y corrí como Naruto, con plumas y pashhhhmina arriba de los ministros Blumel, Alvarado, Briones y Monckeberg y les zapatié y les bailé nuestro triunfo en sus caras.



L'Assemblée nationale chilienne a adopté une loi très attendue par la population autorisant les citoyens à puiser dans leur épargne-retraite obligatoire. Pour exprimer sa joie à l'issue du vote, en pleine Assemblée, une députée du Parti humaniste (opposition), Pamela Jiles, a revêtu une cape rose fuchsia et s'est mise à courir, avec des éventails de la même couleur dans chaque main, au milieu de ses collègues en costume-cravate, visiblement médusés.#PamelaJilesDiputada - Cómo se los prometí Nietitos GANAMOS #Retiro10% y corrí como Naruto, con plumas y pashhhhmina arriba de los ministros Blumel, Alvarado, Briones y Monckeberg y les zapatié y les bailé nuestro triunfo en sus caras.

