Devenez Lord ou Lady de Glenceo en Ecosse





Les parcelles vont de 1 pied carré (0,30m²) à 100 pied carré (30,48 m²).



Lorsque l'on achète une parcelle, on devient automatiquement Laird, Lord ou Lady de Glencoe.









Re: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Devenez Lord ou Lady de Glenceo en Ecosse

Hum se faire appeller Lord, stylé je trouve.



Après comme les titres Docteur, professeur et tout, il y a des papiers spécial à faire pour officialiser les choses, est ce marqué sur les pièces d'identité ou autre?

