Creation de portrait de chat en relief

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3683 Karma: 5488

Je sais pas si le titre correspond bien...mais vous comprendrez en voyant..



羊毛フェルトで猫を作る制作過程 6 - Needle felting Cat "SIDE by SIDE" A process of making a cat with wool felt.

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:27