Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42016 Karma: 17482

Un parapentiste russe décroche peu après le décollage à cause d'une rafale de vent lors d'un festival de parapente à Yên Bai, au Vietnam. Il n'a été que légèrement blessé au dos.





Terrifying skydiver accident caught on camera as tourist's parachute fails

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:07