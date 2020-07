Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des orques bondissent près d'un bateau 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42022 Karma: 17483 Des épaulards enchaînent les bonds hors de l'eau près d'un bateau naviguant au large de Cordova, en Alaska.





Orca Pod Having a Party || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:11