Via lemonde.fr & liberation.fr L'incendie de la cathédrale de Nantes qui a démarré à 7h45 ce samedi 18 juillet. Du fait des 3 points de départs de feu identifiés, la piste criminelle est privilégiée et une enquête a été ouverte. Toutefois, aucune effraction n'a été observée, et même si les points de feu sont très distants, ils sont tous au niveau d'alimentation électriques. Donc la piste accidentelle reste une possibilité.Déjà frappée en 1972, la cathédrale voit détruits le grand orgue, la grande verrière d’axe, les stalles et un tableau de Flandrin représentant Saint-Clair. Grâce à l'intervention de 120 pompiers, le feu a été maîtrisé en 3h et la charpente de la toiture a été sauvée.VIDÉO. Incendie à la cathédrale de Nantes : la piste criminelle privilégiée.#nantescathedral https://t.co/qZ2K0XbGyX Via ouest-france.fr

Contribution le : Aujourd'hui 00:07:20