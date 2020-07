Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Utiliser des passoires pour regarder les films X de Canal+ (1990) 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6834 Karma: 5250 À l'époque certains petits malins utilisaient des passoires pour pouvoir regarder les films pornographiques diffusés sur Canal+ en crypté.

Une solution moins chère que l'abonnement ou que le décodeur pirate.





pasdepseudo Re: Utiliser des passoires pour regarder les films X de Canal+ (1990) 1 #2

Je suis accro Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 870 Karma: 437



Pourquoi il parle de changer le décodeur tous les mois ?? J'avais fait le mien, il a fonctionné des années Tu cherchais quoi pour trouver ça, une passoire pour égouter le nouilles ??Pourquoi il parle de changer le décodeur tous les mois ?? J'avais fait le mien, il a fonctionné des années

Tchairo Re: Utiliser des passoires pour regarder les films X de Canal+ (1990) 0 #3

Nope je deffilais les vidéos de l'INA sur Facebook et celle là m'a bien fait marrer Citation :Nope je deffilais les vidéos de l'INA sur Facebook et celle là m'a bien fait marrer

