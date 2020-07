Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 8355 Karma: 5638



Heureusement que le ridicule ne tue pas





Lors du tournage pour une publication Tik Tok, une anglaise de 14 ans s'est retrouvée coincée dans une balançoire pour bébé. Sa mère a appelé les pompiers, qui sont venus à bout de leur mission grâce à du liquide vaisselle.

Teen gets rescued by fire fighters after getting lodged in a baby swing

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:03