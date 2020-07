Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek DJ à la chaîne 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42033 Karma: 17489





https://www.facebook.com/traxmagazine/videos/536436863945906 Un DJ et son équipe font une sorte de mégamix en enchaînant des vinyles d'eurodance sur trois platines.

Contribution le : Aujourd'hui 22:37:32