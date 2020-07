Options du sujet Imprimer le sujet

Le Japon est dans la saison des pluies en ce moment.







朝、岐阜公園前から岐阜駅に向かって走行中の出来事。

ドラレコにて。

大雨の影響かな?怖い。 Ça se passe dans la ville de Gifu près de Nagoya. Aucune personne blessée.Le Japon est dans la saison des pluies en ce moment.朝、岐阜公園前から岐阜駅に向かって走行中の出来事。ドラレコにて。大雨の影響かな?怖い。 https://t.co/blaAK9uMI1

Contribution le : Aujourd'hui 04:41:32