Deux canards mangent des petits pois





Ducks annihilate a bowl of peas

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 613 Karma: 644 C’est quoi cette couleur que prend l’eau ? Il faudra mieux se brosser les dents le bec la prochaine fois !

