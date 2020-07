Options du sujet Imprimer le sujet

Orque89 Incident de parapente

Inscrit: 09/01/2010

Paragliding Incident – Full Stall / Décrochage – Les Pléiades 06 /04/ 20



Le pilote explique dans sa vidéo que les conditions étaient calmes. En faisant un exercice, il a voulu tirer sur les freins à la limite du décrochage. La voile a décroché.



A la fin de la vidéo, il dit qu'il n'a pas de blessure.



Impressionnant!



Il décolle depuis les Pléiades, le lac dans le fond est le lac Léman et les villes, c'est Vevey - Montreux

Yazguen Re: Incident de parapente

Inscrit: 18/02/2005
AH oui, trop stresse

FMJ65 Re: Incident de parapente

Inscrit: 27/09/2014
Il ferait pas mieux de faire ses "exercices" un peu plus haut ? Il a eu du bol : Le temps qu'il puisse sortir le parachute , je trouve que le sol ne s'est pas rapproché très vite . La voile a dû freiner.

