Skwatek Percer un bouton de plafond

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42047 Karma: 17502 Un plafond a une poussée d’acné à cause d'une fuite d'eau dans une salle de bain.





Bathroom Water Leak Creates Peculiar Ceiling Pimple || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:31

JCM77 Re: Percer un bouton de plafond

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 617 Karma: 650 Ca aurait pu être jaunâtre avec une odeur de chair putréfiée...

Contribution le : Aujourd'hui 21:00:52

akrogames Re: Percer un bouton de plafond

Je suis accro Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 1910 Karma: 472 Mais dit donc, mes VDD sont bien dégueu

Contribution le : Aujourd'hui 21:05:15