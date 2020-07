Options du sujet Imprimer le sujet

J'insiste sur le "à marée basse".





pasage du gois en audi a3 Cette route longue de 4,2 km permet de relier le continent à l'Île de Noirmoutier à marée basse.J'insiste sur le "à marée basse".pasage du gois en audi a3

Re: Passage du Gois à marée montante

J'espere qu'ils sont rentrés à la nage et que l'assureur verra cette vidéo.



Faut être quand même sacrément crétin pour prendre cette route:

1 a marée montante bien avancée

2 a cette vitesse



Quand ya pas d'eau, ya plein de pietons et des gamins a cet endroit !!!

