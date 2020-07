Un américain de 30 ans mort du COVID après une COVID Party

Je masterise ! Inscrit: 21/11/2014 13:42 Post(s): 3509 Karma: 14523



'I thought this was a hoax' | 30-year-old patient dies in SA hospital after attending 'COVID Party'



Cet américain de 30 ans pensait que le COVID était un HOAX. Il est allé à une COVID Party, c'est à dire une fête organisée par quelqu'un qui a appris qui avait le virus et a invité des gens chez lui pour voir si c'était vrai et si d'autres personnes seraient infectées.



Verdict pour ce gars qui est allé de son plein gré à la fête : le virus existe, il est transmissible, du coup il a eu le virus, et il en est mort.



Bref, un Darwin Award bien mérité !

