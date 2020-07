Question code de la route ^^ (piste cyclable)

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3923 Karma: 2430

Hello !



J'ai une question sur le code de la route j'ai fais 2/3 recherches mais je n'ai pas trouvé mon cas précis.



Je vais donc vous expliquer !



Près de chez moi il y'a une grande avenue, a double sens de circulation.



Dans un certains sens sur cette avenue, sur la droite ily'a une rue qui descend et permet d'aller ailleurs. Cette rue est a sens unique, on peut donc la prendre depuis l'avenue, pour sortir, mais pas dans l'autre sens pour arriver sur cette avenue.



Sauf pour les cyclistes, où il y'a une piste cyclable a double sens, piste qui se termine dans la rue adjacente, mais n'empiète pas sur l'avenue principale.



Donc je me demandai, n'ayant pas de signalisation, si je circule sur l'avenue principale, et qu'un vélo remonte cette petite rue, a la jonction avenue/rue perpendiculaire, qui a la priorité ? J'imagine que c'est donc une priorité a droite et donc que le vélo sera prioritaire ?

Mais ce sens de circulation étant une exception vélo, y'a t'il une règle d'exception ou autre !?

