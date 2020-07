Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2009 15:48 Post(s): 4213 Karma: 610 Deux enfants de 3 et 10 ans ont échappé miraculeusement à un incendie, ce mardi 21 juillet à Grenoble, en sautant d’une douzaine de mètres dans les bras d’adultes en contrebas de leur immeuble.







