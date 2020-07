Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Le plus important c'est d'écouter ce que ta femme a à te dire 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6849 Karma: 5268



Vous navigateur est trop vieux Un homme écoute sa compagne mais il est légèrement dérangé par autre chose (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 00:37:54