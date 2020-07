Liste complète de fruits / Ressources documentaires au sujet des fruits

Je viens d'arriver Inscrit: 05/07/2019 18:39 Post(s): 57





Je cherche à avoir la liste la plus complète de fruits et leurs variétés, ainsi que des ressources documentaires, informatives à leur sujet. J'aimerais aussi savoir s'il existe des organismes qui se chargent de répertorier ce genre de choses et si oui, lesquels ?

Pour le moment, voilà ce que j'ai trouvé :



http://www.pommiers.com/

http://www.grainesdetroc.fr/collection.php



Voilà, si vous avez quoi que ce soit qui pourrait m'aider à trouver ou à concevoir ça merci de me les proposer.



