Koreus Lambo chromée arc-en-ciel 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66765 Karma: 28898 Une voiture Lamborghini chromée arc-en-ciel





Rainbow Chrome Lambo Pulls out of Parking Spot || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:53

FMJ65 Re: Lambo chromée arc-en-ciel 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9526 Karma: 2836 Comme une voiture noire, ça doit pas aider à bien la voir sur la route !

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:49

CrazyCow Re: Lambo chromée arc-en-ciel 0 #3

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14256 Karma: 17432 Ils doivent toujours avoir des gens qui filment autour de leur voiture !

Le rendu est original et très tape à l’œil, mais c'est bien ce qui compte quand on s'achète une Lamborghini.

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:39