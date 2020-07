Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66765 Karma: 28898

Un automobiliste perd des poubelles accrochées sur le toit de sa voiture





Trash Bins Bail out of Truck Bed || ViralHog



Un chien ne regarde pas où il marche et tombe dans la piscine





Bulldog Blindsided by Bucket || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:58