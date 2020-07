Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 L'histoire de la chanson italienne "Bella Ciao" 1 #1

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 26124 Karma: 13410







Una mattina

Mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao https://t.co/3zMJQsNrBa https://t.co/k7V2LRSR9F L'histoire de la chanson italienne "Bella Ciao"Una mattinaMi son svegliatoO bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:16