Un drone pourchasse le train d'une montagne russe

Jacek Dombrowski, un homme visiblement talentueux, poursuit avec son drone le train de l’attraction "Lech Coaster". Comme le résultat rend très bien je me permets de le partager avec vous.



Pour le lieu il s'agit du parc Legendia situé à Chorzów en Pologne.





Can racing drone be as fast as a rollercoaster? | Lech Coaster - Legendia | FPV Cinematic

