Singe vs Gicleurs de lave-glace

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42058 Karma: 17513 Un singe retire les gicleurs de lave-glace d'une voiture dans le parc safari de Longleat à Warminster, en Angleterre.





Monkeys Aren't Fond of Car's Windshield Wash Jets || ViralHog

Aujourd'hui 12:33:24

_-W7nd-_

Je suis accro Inscrit: 29/01/2009 19:01 Post(s): 1737 Karma: 141 Le jet de la dernière seconde m'a tué

Aujourd'hui 12:35:21