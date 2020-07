Dupond-Moretti doute des chiffres sur les condamnations pour viols

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14259 Karma: 17435





J'avais vu la conférence et un peu plus tard il revient sur cette question du député où il comprend le malentendu et en reparle, mais ça a n'a pas été mis dans ce montage vidéo.



) (Normalement les topics de politique ne sont pas acceptés dans la CDL Il y a surtout un malentendu sur les chiffres. Il le comprend comme quoi 99% des plaintes ne sont pas traitées.J'avais vu la conférence et un peu plus tard il revient sur cette question du député où il comprend le malentendu et en reparle, mais ça a n'a pas été mis dans ce montage vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:20