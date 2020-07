Une très curieuse culture

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8459 Karma: 20901

Alors je veux bien que ce soit une coïncidence mais la question mérite d'être répondue. C'est sensé faire comprendre à ceux qui réutilisent les masques jetables que ce n'est pas une bonne idée. Et que ceux qui réutilisent les masque réutilisables sans les laver en pensant que c'est anodin qu'en fait ça ne l'est pas... Et qu'en cas d'impossibilité de faire autrement il vaut mieux les désinfecterJ'ai trouvé cette vidéo intéressante parce que j'ai moi même été "victime" des masques jetables. Je prends le train régulièrement et je porte ces masques (made in china voir ici ) plusieurs heures de suite quand un matin j'ai eu un énorme bouton juste à coté de la lèvre.Alors je veux bien que ce soit une coïncidence mais la question mérite d'être répondue.

