Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Bourdin pose vraiment des questions de merde 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1192 Karma: 2786 Victor Ferry décortique l'interview de Cédric Villani par Bourdin en septembre dernier.

Après analyse, ses questions sont assez navrantes.





Comment poser de meilleures questions?

Contribution le : Aujourd'hui 20:36:33