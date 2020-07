Pc portable asus alcoolisé

Options du sujet Imprimer le sujet

bodizifu

Inscrit: Aujourd'hui 09:42:55 Post(s): 1



Le gars a fait tombé un verre d'alcool dedans :lol:



Pour moi la carte mère est morte, à votre avis? c'est poubelle? le pc a 2 mois apparemment :sol:



Bonjour, On ma refilé un pc portable Asus à dépanner!! en faite le Cpu dans le gestionnaire des taches est toujours a une utilisation de 13% en continue quoi qu'on fasse! il tourne a 0.19 ghz :??: il rame a mort.. La batterie reste @ 0% il ne fonctionne plus que sur secteur!Le gars a fait tombé un verre d'alcool dedans :lol:Pour moi la carte mère est morte, à votre avis? c'est poubelle? le pc a 2 mois apparemment :sol:

Adr1enb

@bodizifu J'ai l'impression que c'est même un miracle que le pc s'allume..

T'as même le GPU qui tourne à 50% non stop.

Et la vue Processus ça donne quoi ?

T'as même le GPU qui tourne à 50% non stop.

Et la vue Processus ça donne quoi ?

