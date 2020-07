Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un singe a faim (très faim) 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6824 Karma: 5447





En gros, le gars dit :

"Qui est là pour le dîner ? Est-ce que c'est l'heure de manger ?"





Un homme excite un singe dont il filme les pieds puis le visage. En gros, le gars dit :"Qui est là pour le dîner ? Est-ce que c'est l'heure de manger ?"Un homme excite un singe dont il filme les pieds puis le visage.

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:14