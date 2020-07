Jeu : défi Wikipedia

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 3142 Karma: 1422





Règle : un joueur propose 2 mots possédant un article wikipedia, les autres joueurs doivent partir du 1er pour arriver au second uniquement en cliquant sur les liens des pages wikipedia.

Le plus rapide à proposer une solution sera le gagnant, et il relancera avec 2 nouveaux articles.



Alors ça vous tente ?



alpinisme > Titanic

