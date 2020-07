Options du sujet Imprimer le sujet

MrBlonde (USA) Controle police X femme armée X centre commercial

!!! Notions d'anglais requises !!!

Ce groupe de personne ainsi que les gens qui commentent la vidéo sur Youtube sont choqués car un policier contrôle une femme portant une arme à la ceinture dans un centre commerciale.



Open Carry Chicks Hassled by Power Hungry Cop & AR 15

[Différence de mentalité entre USA et Europe]

Contribution le : Aujourd'hui 00:27:19