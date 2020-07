Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme tire un coup de feu pour stopper l'attaque d'un chien

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42065 Karma: 17530 Alors qu'il se promène en famille dans une rue de Nebílovy, en République tchèque, un policier tire un coup de feu avec son pistolet pour stopper l'attaque d'un chien sur sa mère et son caniche.





Pohotovým výstřelem z pistole zachránil svou maminku i psa

Norbert Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'attaque d'un chien

Cette scène de ouf.

Bon le gars semble être resoinsable de la chute de la bonne femme à force de la faire tourner

Bon le gars semble être resoinsable de la chute de la bonne femme à force de la faire tourner



J'y connais pas grand chose mais j'imagine qu'en cas d'attaque de molosse errant tes chances de survie baissent drastiquement si tu tombes au sol (le chien accède plus facilement à ton cou).

