Options du sujet Imprimer le sujet

BasileDBL Un gars a plié le game du jeu du rond, à Rennes ! 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 16/03/2018 11:25 Post(s): 3



Je n'ai eu qu'une envie : lui rentrer dedans





Jeu du rond J'ai croisé la voiture d'un gars qui veut toujours gagner au "jeu du rond" !Je n'ai eu qu'une envie : lui rentrer dedansJeu du rond

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:50