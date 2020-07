Aide pour un Sudoku

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14276 Karma: 17460

KovSky Merci pour ta réponse. Il y a donc une seule correction (le 1 en plus en r8c5), c'est bien ça ?

Dans mon jeu (Classic Sudoku) il me met en rouge la case tout de suite si ce n'est pas le bon nombre. Donc si j'en rentre un je saurais comment continuer et le finir très probablement, mais c'est pas très rigolo.

Mais il doit bien y avoir une technique pour déduire une case unique, non ? C'est possible de se retrouver dans une situation où il faut forcément tester une des combinaisons ?



Contribution le : Aujourd'hui 00:39:26