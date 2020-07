Options du sujet Imprimer le sujet

Asmodee88 Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être violée 1 #1

Je m'installe Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 264 Karma: 202



Philippine Laniesse - « Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. » Je découvre Alice Coffin, l’élue EELV qui a obtenu la démission de @cgirard. On sent dans ses propos toute la pondération de son combat féministe. Philippine Laniesse - « Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. » Je découvre Alice Coffin, l’élue EELV qui a obtenu la démission de @cgirard. On sent dans ses propos toute la pondération de son combat féministe.

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:37

Adriano_ Re: Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être violée 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/06/2005 22:34 Post(s): 3330 Karma: 1459 Bah, elle n'a pas tort. C'est logique non ?

Ne pas avoir de conjoint, limite les risques de se faire tabassé par son conjoint.

Je rajouterai que ne pas faire de vélo m'expose a ne pas avoir d'accident de vélo.

Contribution le : Aujourd'hui 08:45:01

Olrik Re: Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être violée 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 10/11/2009 22:55 Post(s): 4293 Karma: 96 Pourquoi elle a la même coupe de cheveux que quand t'avais 6 ans, que ta maman te coupait les cheveux et que tu venais tout juste d'enlever ta cagoule laredoute

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:32

Staffie Re: Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être violée 0 #6

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1029 Karma: 1155 La misandrie tranquille.

Parce que bien évidement pour ce genre de personne, le contraire n'existe pas.

Pas plus que ne peux exister une vie de couple et familiale normale.



Le haine est son fond de commerce.

Contribution le : Aujourd'hui 09:37:16