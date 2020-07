Options du sujet Imprimer le sujet

Geo-graphic Une biche photobomb une session de harpe 2 #1

Je poste trop Inscrit: 22/05/2011 19:06 Post(s): 21193 Karma: 17214





The Sound of Silence (harp cover) | Deer Blooper Pendant l'une de ses sessions musicales en extérieur, la musicienne Naomi SV a eu un public pour le moins inattendu qui l'a quelque peu effrayée.

Meph974

Je pense pas que ca soit un photobomb, la biche avait l'air très interressé quand même.

Scruffy

Bucolique à souhait

Quelque-chose me dit qu'elle n'aurait pas obtenu le même résultat en jouant du vuvuzela





Quelque-chose me dit qu'elle n'aurait pas obtenu le même résultat en jouant du vuvuzela

