La réaction d'un homme qui reçoit sa première paie

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6884 Karma: 5507







Un homme a reçu son premier salaire en chèque. Il ouvre l'enveloppe et découvre bien brutalement la différence entre salaire brut et salaire net.





Par contre désolé, c'est en anglais sans sous-titres. Mais sa réaction dit tout. Pour une traduction rapide :



" Le gars qui filme : Premier chèque. Premier chèque de sa vie. On va voir ce que ça va lui faire. [Blablabla] Attends, attends, qu'est-ce que ça te fait d'ouvrir l'enveloppe de ce premier chèque ?

Le jeune : Ah mais j'ai trop envie de l'ouvrir !

[Il ouvre. Blabla. Rires.]

Le gars qui filme : Pourquoi tu fais cette tête ?

Le conducteur : c'est probablement les taxes.

Le gars qui filme : Tu t'attendais à plus ?

Le conducteur : Blabla bienvenue dans le monde. C'est la vie. Blabla

[Blabla + rires^^]" Un homme a reçu son premier salaire en chèque. Il ouvre l'enveloppe et découvre bien brutalement la différence entre salaire brut et salaire net.Par contre désolé, c'est en anglais sans sous-titres. Mais sa réaction dit tout. Pour une traduction rapide :Premier chèque. Premier chèque de sa vie. On va voir ce que ça va lui faire.Attends, attends, qu'est-ce que ça te fait d'ouvrir l'enveloppe de ce premier chèque ?Ah mais j'ai trop envie de l'ouvrir !Pourquoi tu fais cette tête ?c'est probablement les taxes.Tu t'attendais à plus ?Blabla bienvenue dans le monde. C'est la vie. Blabla

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:36