Cable-man, le nouveau super héros

Avaruus

Un homme est projeté dans les airs par un câble électrique.



Un homme est projeté dans les airs par un câble électrique.

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:36

Staffie Re: Cable-man, le nouveau super héros

Au moins, il y a pas besoin Bruce Willis et Samuel L Jackson pour tirer chacun un morceau.

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:29

gazeleau Re: Cable-man, le nouveau super héros

La femme que se l'est pris en pleine poire. Ouch!

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:16