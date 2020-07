Nimitz Retour vers l'Enfer : F14 vs Zero

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.youtube.com/watch?v=QONzgINTOgY



Bref, je suis tombé dernièrement sur cette vidéo d'analyse d'une scène clé de combat, pensant à un nanar terrible. Et bien pas du tout. Quand elle est réalisée par un pilote de chasse, cela prend une toute autre dimension. J'ai avalé des 31min comme du petit lait !



