jopopmk siri, change mon pseudo + lutter contre une pelle + héritage 5 #1

Inscrit: 26/11/2013 20:17 Post(s): 212 Karma: 370





Contribution le : Aujourd'hui 16:50:35

Avaruus Re: siri, change mon pseudo + lutter contre une pelle + héritage 0 #2

Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6923 Karma: 5552 1)Génial, j'en ai presque pleuré de rire aussi.^^



2)Me suis amusé à faire ça avec un béchotte quand j'étais petit. J'appuyais fortement dessus avec le pied puis j'essayais de rattraper le manche au dernier moment. J'ai réussi une fois, je me suis senti trop fort, j'ai recommencé et réussi une deuxième fois, j'avais l'impression d'être Jackie Chan. Mon nez se souvient encore du troisième essai.

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:06