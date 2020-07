Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un concert en streaming interrompu par une fusillade









Queee isso tem coisa que só acontece em Angra pprt kkkkk do nada tiroteio na live do Aglomerou



Un concert du groupe Aglomerou diffusé en streaming depuis un jardin à Rio de Janeiro, au Brésil, est interrompu par une fusillade lors d'une opération de police.

C'est dommage, la musique était bien !



Wiliwilliam





C'est dommage, la musique était bien !



Mais tellement! J'étais à fond!



Complètement surréaliste comme scène



gazeleau

@Slider1 Archaïque, mais c'est une bonne méthode pour éviter que youtube prélève sa dime lors de la diffusion.



FMJ65

Punaise ! quand ils aiment pas au Brésil, ils hésitent pas à le signaler !!!

