[FAIL] Baseball + Katana + Skateboard + Voiture

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66821 Karma: 28952

Baseball Fail





Girl Accidentally Breaks Tube Lights While Pitching Baseball - 1133545-2



Katana Fail





Kid Breaks Chandelier With Sword While Practising Katana Indoor - 962549



Skateboard Fail





Guy Slips While Skateboarding on Elevated Platform and Falls on Ground - 1133763



Voiture Fail





Small Car Driving Fast in Parking Lot Crashes || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:37:19