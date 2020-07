Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Manger dehors pendant une pandémie 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42098 Karma: 17599 Vic Dibitetto mange à la terrasse d'un restaurant pendant une pandémie.





Outdoor Dining During a Pandemic | VicDiBitetto.net

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:08

Meph974 Re: Manger dehors pendant une pandémie 0 #2

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 203 Karma: 119 Un verre qui se vide jamais, en voila une bonne idée.

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:53

Scruffy Re: Manger dehors pendant une pandémie 0 #3

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8519 Karma: 21024 @Meph974 L'idée est bonne... Mais la mise en pratique laisse à désirer

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:58