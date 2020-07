Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Ford a adopté 2 chiens robot de Boston Dynamic 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 231 Karma: 388 Afin d'optimiser au maximum l’aménagement de ses usines, Ford a adopté 2 chiens robots pour réaliser un relevé photogrammétrique (scan 3D) de l'intérieur



Meet Fluffy the Robot Dog | Innovation | Ford

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:01