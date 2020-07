Options du sujet Imprimer le sujet

dlune101 Cadeau d'anniversaire - DNA test de sa fille 1 #1

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:30

Drakkaru Re: Cadeau d'anniversaire - DNA test de sa fille 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 3978 Karma: 1911 Même si c'est sur que ça fait mal au coeur d'apprendre qu'on s'est fais trompé, ça fais 3 ans qu'il l'élève, faut vraiment être un troue du cul pour renier un gosse comme ça

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:03

alfosynchro Re: Cadeau d'anniversaire - DNA test de sa fille 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7216 Karma: 3026 Et pourquoi tant de papiers d'emballage pour en arriver à ça ?





En effet, même si ce qui lui arrive est un coup dur, diffuser ça sur le net requiert une taille impressionnante de l'égo.

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:25

Meph974 Re: Cadeau d'anniversaire - DNA test de sa fille 0 #6

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 207 Karma: 121 RAh j'aurai aimé voir les commentaires du reseau social.

Mais sinon oui quel est le but? Ils veulent la renier comme l'autre gamin qui avait était adopté puis rejeté après plusieurs année car les parents allaient avoir un autre gosse?



C'est des américains je suis sur... que eux qui peuvent faire ca...

Contribution le : Aujourd'hui 21:11:36

Drakkaru Re: Cadeau d'anniversaire - DNA test de sa fille 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 3978 Karma: 1911 @lsdYoYo Bah on est pu a ça prêt après, mais dans l'histoire c'est pas ça le pire, loin de la, c'est d’abandonner le gosse

Contribution le : Aujourd'hui 21:31:39